ADN KRONOS PUBBLICATO: 21 aprile 16:00 Inps, verso piattaforma unica integrazioni salariali Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Roma, 21 apr. (Adnkronos/Labitalia) - L’Inps prevede un totale ripensamento delle modalità, degli strumenti e dei processi attraverso i quali gestire l’accesso alle prestazioni di integrazione salariale, con l'introduzione di tecnologie all’avanguardia e la reingegnerizzazione completa degli applicativi. L’Inps ha l’obiettivo di realizzare una piattaforma unica delle integrazioni salariali che si configuri come vero e proprio hub operativo ed informativo a supporto delle aziende, dei lavoratori e dell’Istituto, aumentando così il livello qualitativo del servizio offerto all’utente. E’ quanto è stato reso noto oggi dall’Inps in occasione della conferenza stampa Inps ‘Inclusione e Innovazione: la trasformazione digitale al servizio delle persone’.

Tra le principali finalità della piattaforma rientrano: l’unicità del punto di accesso da parte di aziende, intermediari ed istituto, una modularità nella gestione delle singole prestazioni, un miglioramento degli automatismi dell’intero processo, l’affidabilità e l’efficienza dell’applicativo, la centralità dell’utente.

