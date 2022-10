Teheran, 5 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Sono oltre 500 i feriti a causa del terremoto di magnitudo 5,4 della scala Richter registrato nell'Azerbaigian occidentale, nel nord-ovest dell'Iran. Lo riferiscono le autorità locali, che specificano di non avere al momento informazioni su eventuali vittime.

Salem Joyei, capo della Crisis Management nella contea di Joi, dove è stato registrato l'epicentro del sisma, ha evidenziato in dichiarazioni all'agenzia di stampa iraniana Tasnim che 530 persone sono rimaste ferite nel terremoto. In precedenza, aveva spiegato che diverse persone sono rimaste ferite mentre tentavano di lasciare le loro case dopo il terremoto e aveva aggiunto che le squadre di ricerca e soccorso stavano lavorando nella zona. Finora sono state registrate circa 30 scosse di assestamento.