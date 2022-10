Teheran, 26 ott. (Adnkronos) - Continuano le manifestazioni di protesta in Iran, dove alle donne prime a essere scese in piazza si sono uniti i lavoratori del settore petrolifero. I video che circolano sui social media mostrano infatti lo sciopero dei dipendenti di una raffineria di Teheran, che sono scesi in strada. E' la prima volta che si sciopera in questa raffineria, si legge sui social. La manifestazione avviene al 40esimo giorno dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale di Teheran con l'accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico, l'hijab. Manifestazioni di protesta si stanno svolgendo anche nella sua città natale, Saqez, nel Kurdistan iraniano.