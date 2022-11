Tel Aviv, 2 nov. (Adnkronos) - Il partito arabo Ra'am ha superato la soglia di sbarramento per poter entrare alla Knesset, il Parlamento dopo israeliano, che il 70 per cento delle schede elettorali è stato scrutinato. Lo riporta il Comitato elettorale centrale che finora ha contato 3.451.440 voti, di cui 20.571 sono stati annullati. La coalizione guidata dall'ex premier Benjamin Netanyahu si conferma in testa con 67 seggi sui 120 che compongono la Knesset.