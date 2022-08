Roma, 26 ago.(Adnkronos) - Andamento divergente ad agosto per l’indice del clima di fiducia elaborato dall'Istat che si stima un incremento per i consumatori (che torna a crescere passando da 94,8 a 98,3 punti) e si colloca sullo stesso livello dello scorso giugno mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese diminuisce - per il secondo mese consecutivo - da 110,7 a 109,4.

In dettaglio, spiega l'Istat, guardando alle singole serie componenti l’indice di fiducia dei consumatori, emerge un aumento di tutte le variabili ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare e di quelli relativi alla possibilità di risparmiare in futuro che rimangono stabili rispetto al mese scorso.