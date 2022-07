Roma, 5 lug (Adnkronos) - I colloqui tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica del Mozambico Filipe Nyusi "si concentreranno sulla cooperazione bilaterale, lo sviluppo del commercio e degli investimenti e offriranno ai due capi di Stato l'opportunità di scambiare opinioni su questioni di interesse comune sulla situazione interna dei due Paesi, nonché delle loro regioni, continenti e del mondo in generale". E' quanto si legge in una nota della presidenza della Repubblica del Mozambico.

Dopo i colloqui ufficiali, "i due Paesi firmeranno accordi giuridici bilaterali alla presenza dei due Capi di Stato", sottolinea tra l'altro la nota spiegando che Mattarella è stato ricevuto anche dalla ministra degli Affari esteri e della Cooperazione Verónica Macamo, "che ha affermato che la sua venuta in Mozambico rispecchia l'evoluzione della diplomazia mozambicana".

Nell'ambito della visita del capo dello Stato in Mozambico, la figlia Laura Mattarella viene ricevuta oggi dalla moglie del presidente del Mozambico Isaura Nyusi "nel suo Ufficio di lavoro", sottolinea tra le altre cose la presidenza del Mozambico.