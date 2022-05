Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto in Senato Thomas Hefti, presidente del Consiglio degli Stati, e Irene Kalin, presidente del Consiglio nazionale, i due rami del Parlamento svizzero. Al centro del colloquio -riferisce un comunicato- le relazioni bilaterali fra i due Paesi e gli sviluppi del conflitto in Ucraina. "La presenza in Svizzera di una vasta e integrata comunità italiana di 630.000 residenti e i numerosi transfrontalieri sono elementi di reciproco beneficio per lo sviluppo delle nostre società", ha affermato Casellati.