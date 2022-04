Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 20 aprile 12:20 **Italia-Vietnam: Draghi sente primo ministro, focus su rapporti con Ue e clima** Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina un colloquio telefonico con il primo ministro della Repubblica Socialista del Vietnam, Pham Minh Chinh. Al centro dei colloqui, il rafforzamento del partenariato bilaterale, la collaborazione fra Italia e Asean, i rapporti UE-Vietnam e gli sviluppi nell’Indopacifico. I due leader hanno inoltre affrontato le principali sfide globali, con particolare riguardo al Covid-19, alla lotta contro i cambiamenti climatici e alla transizione verde. Lo rende noto Palazzo Chigi.

