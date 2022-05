(Adnkronos) - Paul Pogba e la Juve, i tifosi bianconeri in attesa di news di mercato. Oggi, a poche ore da Juve-Lazio e dall'addio di Giorgio Chiellini, la società torinese potrebbe approfondire i contatti con l'entourage del 29enne centrocampista francese, che si libera a parametro zero dal Manchester United. Pogba ha indossato la maglia della Juventus dal 2012 al 2016 prima di tornare ai red devils, dove era approdato nel 2010 dal Le Havre. In Inghilterra, il Mirror fa riferimento all'appuntamento in programma oggi tra la Juve e Rafaela Pimenta, legale brasiliano che cura gli interessi di Pogba.

Sul centrocampista sarebbe in pressing anche il Paris Saint Germain, in grado di arrivare eventualmente a cifre d'ingaggio con cui la Juve non potrebbe competere. La società bianconera però potrebbe usufruire dei vantaggi del decreto crescita e proporre al calciatore un contratto da circa 8 milioni di euro a stagione, a cui aggiungere eventuali bonus.