Londra, 29 apr. (Adnkronos) - E' di almeno un morto e diversi feriti il bilancio dell'attacco russo sulla capitale ucraina Kiev, compiuto durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ieri ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A riferirlo sono state fonti delle squadre di soccorso citate da Sky News.



Secondo Zelensky, la Russia voleva "umiliare l'Onu". Questo, aggiunge, "la dice lunga sul vero atteggiamento della Russia nei confronti dell'istituzione internazionale, degli sforzi dei dirigenti russi per umiliare l'Onu e tutto quello che l'organizzazione rappresenta".

"Mi ha scioccato" ha detto Guterres alla televisione portoghese Rtp. Come ha confermato il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko è stata colpita una zona abitata nel quartiere centrale di Schevchenkyvsky. Per ora secondo quanto riferisce il servizio di emergenza statale ucraino, citato dalla Bbc, si contano dieci feriti. Un edificio residenziale è stato "parzialmente distrutto dai bombardamenti". L'incendio, sviluppatosi nell'edificio, è stato spento dopo aver provocato la "parziale distruzione del primo e del secondo piano". Cinque persone sono state salvate dai soccorritori.

