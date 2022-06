Roma, 1 giu. (Adnkronos/Labitalia) - L’ultimo rapporto 'Crescita del Terziario e Produttività' dell’Osservatorio del Terziario Manageritalia sarà protagonista del Festival Internazionale dell’Economia di Torino, con un evento organizzato giovedì 2 giugno, alle 15.30, nell’Aula Magna del Politecnico di Torino, in via Duca degli Abruzzi, intitolato 'Terziario, Produttività e Merito'. L’inedita ricerca è stata sviluppata in stretta collaborazione con la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Il progetto di raccontare il settore dei servizi italiano in un’ottica di sviluppo con al centro meritocrazia e produttività è stato, infatti, selezionato dal comitato scientifico del Festival, che ha come leit motiv 'Merito, Diversità e Giustizia Sociale' e dal 31 maggio al 4 giugno riunirà intorno alla Mole i principali esperti dell’economia a livello nazionale e internazionale.

L’evento avrà al centro il settore del terziario, che continua a trainare l’economia italiana, focalizzandosi sulla crescita della produttività dal 2000 ad oggi, in un confronto con le altre economie dei principali paesi Ue. Il terziario costituisce una porzione largamente maggioritaria delle economie avanzate, in Italia vale circa il 73% del Pil e presenta crescita pressoché doppia del resto dell’economia italiana. Come si posiziona il terziario italiano nel confronto con i principali paesi europei? Quali i fattori su cui puntare per aumentarne ulteriormente produttività e crescita? Sono le domande cui risponderanno gli esperti convocati dall’Osservatorio del terziario Manageritalia, poste dal direttore scientifico dell’Osservatorio del terziario, Emilio Rossi.

L’evento vedrà protagonisti: Carlo Alberto Carnevale Maffè, Associate Professor of Practice di Strategy and Entrepreneurship Sda Bocconi School of Management; Andrea Cerrato, PhD Candidate Economics and Labour Economics, University of California Berkeley; Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa Sanpaolo; Mario Mantovani, presidente Manageritalia. La partecipazione in presenza è libera.