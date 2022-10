Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Il ritorno in grande stile di Moby, Tirrenia e Toremar al Ttg, la fiera che trasforma in questi giorni Rimini nella capitale mondiale del turismo, è caratterizzato da un grandissimo afflusso di visitatori ed agenti di viaggio al padiglione C3 negli stand 27 e 28, dove le tre compagnie presentano tutte le loro novità per la prossima stagione estiva, sulle rotte verso Sardegna, Sicilia, Corsica, Isola d’Elba e Arcipelago Toscano. Particolare apprezzamento e ovviamente curiosità sta riscontrando la presentazione delle due superstar di Ttg, che sono Moby Fantasy e Moby Legacy, le due nuove ammiraglie della flotta, che rivoluzioneranno il concetto stesso di viaggio per la Sardegna, saranno impegnate nelle rotte fra Livorno e Olbia e saranno una via di mezzo fra un traghetto e una nave da crociera, con servizi di bordo di qualità assoluta.

Ma la rivoluzione – quasi un ritorno al futuro – sarà anche sulla livrea, dove torna la Balena Blu che è lo storico simbolo di Moby, la Compagnia che per la prima volta in Italia ha introdotto la grafica sulle navi, nel 1982, con la Moby Blu. Da allora, la compagnia “della Balena Blu” ha sfoggiato quelle che sono universalmente riconosciute le più belle livree del mondo: Moby Ale è disegnata da Ettore Sottssass junior ed è una vera e propria opera d’arte galleggiante; Moby Baby Two sfoggia Lupo Alberto e la famiglia Mc Kenzie, frutto della penna geniale del fumettista Silver; Princess Anastasia ha portato sul Baltico le stilizzazioni delle città del Nord Europa. E poi, ovviamente, i Looney Tunes targati Warner Bros e Batman, Robin, Wonder Woman, Superman e i supereroi della Dc comics, che sono amatissimi dai bambini e dalle famiglie, perché anticipano il divertimento e la straordinaria qualità dei servizi di bordo che i passeggeri trovano una volta saliti sui traghetti di Moby e Tirrenia.

Ma il primo amore non si scorda mai e per lanciare queste due nuove navi che stupiranno ed emozioneranno i passeggeri torna la Balena Blu sulle fiancate, che avranno anche un’innovativa modalità laterale per velocizzare le operazioni di imbarco e sbarco. “Siamo davvero felici dell’interesse che sta riscontrando il nostro stand, a partire dalle due nuove navi – spiega Eliana Marino, direttore commerciale di Moby -; il rapporto con gli agenti di viaggio in prima battuta e ovviamente con i passeggeri è forte, radicato e fiduciario. E proprio questo sa chi sceglie le nostre compagnie: che di noi si può fidare perché offriamo sempre il meglio. Dal 2023 ancora di più”. Con Moby, Tirrenia e Toremar la vacanza inizia dal viaggio. E in questi giorni inizia dal Ttg.