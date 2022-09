Roma, (Adnkronos) - Land Rover Defender rende omaggio al suo passato proponendosi nell’esclusiva edizione 75th Limited Edition. Disponibile nelle versioni 90 e 110 e nell’esclusiva tinta carrozzeria Grasmere Green con cerchi e finiture interne abbinate, il SUV inglese vanta la più recente tecnologia.

Stuart Frith, Lifecycle Chief Engineer della Defender, ha dichiarato: “Fin dal lancio della nuova Defender, i clienti di tutto il mondo se ne sono innamorati e la domanda rimane estremamente sostenuta. Questa nuova edizione limitata cattura lo spirito degli ultimi 75 anni, con i suoi colori e dettagli e lo fonde con nuove tecnologie innovative, come la propulsione elettrica ibrida, il Terrain Response configurabile, gli aggiornamenti software over the air e capacità all-terrain senza rivali”.

La 75th Limited Edition si contraddistingue per i cerchi in lega da 20 pollici in Grasmere Green con borchie centrali abbinate, Privacy Glass, paraurti Ceres Silver e interni impreziositi da sedili rivestiti in Resist Ebony con console centrale in Robustec, il tessuto più robusto disponibile sulla Defender.

Motorizzazioni efficienti e potenti, la Defender 110 75th Limited Edition è disponibile nelle versioni PHEV 400e (alimentazione ibrida plug-in) e MHEV P400 (alimentazione ibrida leggera), mentre la Diesel D300 è disponibile anche per la 90, variante che sfrutta la tecnologia ibrida per ottimizzare potenza e consumi, recuperando l’energia dispersa in frenata e decelerazione.

Per quanto concerne l’equipaggiamento di serie, questa special edition si basa sull’allestimento HSE che include la tecnologia 3D surround Camera, l’impianto audio Meridian Sound System, i gruppi ottici LED Matrix, il sistema d’infotainment Pivi Pro con display da 11,4 pollici, il Wi-Fi Enabled con Data Plan, la ricarica Wireless per smartphone, l’Head-Up Display e il Terrain Response completamente configurabile.

Le 75th Limited Edition sono dotate anche di tetto ripiegabile in tessuto e di sedili anteriori, guidatore e passeggero, regolabili elettricamente, riscaldabili e con memoria, immancabile vista la sua esclusiva, il climatizzatore a tre vie a controllo automatico e il volante riscaldato.

Un veicolo da collezione che celebra un momento storico di grande importanza per il Marchio inglese, la 75th Limited Edition si rivolge a un pubblico selezionato.

Da 3 a 5 anni, Jaguar aumenta così la garanzia su tutti i propri modelli a partire dall'1 settembre, una novità che consente al cliente di vivere con maggiore serenità e spensieratezza la propria auto grazie alle sapienti mani di una Rete Vendita sempre più specializzata.

Un'evoluzione che aumenta la solidità del marchio Jaguar, l’estensione della garanzia a 5 anni o 150.000 km prolunga così il rapporto di fiducia con i clienti, che così potranno contare su di un servizio ancora più esclusivo e completo.

Anche il SUV elettrico I-Pace beneficia dell’estensione di 5 anni o 150.000 km, una garanzia che copre tutte le riparazioni o le sostituzioni per difetti di fabbricazione nei materiali o nella lavorazione.

Marco Santucci, CEO di Jaguar Land Rover Italia afferma: “Siamo certi che i nostri veicoli siano costruiti per durare nel tempo, e questo ci dà la sicurezza di offrire cinque anni di garanzia del produttore e cinque anni di abbonamento a InControl Remote con ogni nuova Jaguar. Crediamo nei nostri veicoli e li sosteniamo tutti nel loro valore tecnologico. La strategia Reimagine è stata sviluppata con la volontà di reinterpretare il Modern Luxury in una chiave altamente sostenibile per offrire esperienze “esclusive“ al cliente. Una customer journey sempre più personalizzata per un cliente sempre più esigente”.