Roma, 1 giu. (Adnkronos) - “Il governatore della Banca d'Italia Visco ha la soluzione in tasca contro il drammatico aumento dell'inflazione: non aumentare gli stipendi. In questo modo non si stimola la domanda e un ulteriore aumento dei prezzi. Geniale, non c'è che dire. Solo un appunto. Perché un ragionamento del genere può funzionare per manager, dirigenti o imprenditori di un certo livello. Chi sta già bene, insomma. Ma una famiglia che porta a casa 20 o 30mila euro all'anno, se non meno, come fa a tirare avanti? Le facciamo fare la fame?”, Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“L’impressione talvolta è che queste idee vengano da un altro pianeta. - prosegue il leader di SI - Piuttosto che sacrificare milioni di cittadini sull'altare del Pil, perché non mettono un tetto all'aumento dei prezzi e tassano a dovere extraprofitti, grandi ricchezze e rendite a sei zeri? Oltre ad aumentare questi maledetti salari - conclude Fratoianni - fermi da oltre 30 anni. In questo modo, per una volta, a pagare il prezzo della crisi sarà chi ha di più. Com'è giusto che sia.”