Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Si allarga il perimetro dell'occupazione per i profili It ed 1 su 3 è già pronto a cambiare lavoro nei prossimi 6 mesi mentre il 21% riceve almeno due offerte a settimana. Stando allo studio commissionato da Codemotion a InTribe, e presentato a HRmeetsDev che promuove l’incontro tra risorse umane e professionisti It, il 32% dei lavoratori del settore tra le motivazioni per cambiare posto di lavoro ci sono formazione continua (41%), progetti interessanti (38%), allineamento con la vision aziendale (33%).

I più propensi a cambiare sono i DevOps mentre i Data Scientist sono i lavoratori che ricevono più offerte. Molto meno rilevante secondo la ricerca è la Ral indicata dal 23% degli It: oltre 1 azienda su 2 offre mediamente meno di 40mila euro, cifra per la quale solo il 36% è disposto a cambiare lavoro. L'allineamento tra richiesta e offerta, inoltre, si riduce al crescere della competenza degli It. Dallo studio emerge anche che il 53% dei lavoratori del settore riceve diverse offerte al mese: il 32% fino a 10 e il 21% almeno due a settimana, di cui il 6% almeno una al giorno. Trasporti, gaming, It e servizi informativi i settori più desiderati.

"L’indagine evidenzia come la maggioranza dei professionisti It sia soddisfatta del proprio lavoro, ma emerge anche una fetta consistente che sta già cercando nuove opportunità o lo farà a breve" afferma Chiara Russo, Ceo e Co-Founder di Codemotion. La manager evidenzia che "per attrarre questi talenti un primo passo è allineare l’offerta economica alle richieste dei candidati, ma competere sulla Ral non basta: è fondamentale sapersi raccontare, costruire un'identità aziendale tech e un ambiente di lavoro che offra a sviluppatori e profili It ciò che realmente cercano, cioè progetti stimolanti, possibilità di formazione continua e crescita professionale valori aziendali in cui riconoscersi".