Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Quello col governo è stato un "incontro positivo, potenzialmente decisivo, in cui il governo si è impegnato a un confronto strutturato e permanente con le parti sociali. Noi abbiamo chiesto di prorogare le misure adottate negli ultimi decreti", a partire dal "taglio delle accise", dalle misure "anti-rincari sulle bollette" e "bisogna poi valutare di prorogare il bonus di 200 euro". Occorre inoltre un "intervento forte e decisivo del taglio del cuneo fiscale per aumentare il netto in busta paga". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi.