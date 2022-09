Riga, 5 set. (Adnkronos) - Sono stati trovati rottami e petrolio nel Mar Baltico, sul luogo dove un aereo privato Cessna si è schiantato, al largo delle coste della Lettonia dopo essere partito dal sud della Spagna. Il Cessna, immatricolato a Vienna, doveva atterrare a Colonia, in Germania, ma invece si è diretto verso il Baltico. Secondo i rapporti delle autorità a bordo erano presenti quattro persone.

Al momento si trovano sul luogo dell'incidente tre navi e un elicottero lettoni, dopo che aerei da combattimento tedeschi e danesi sono stati inviati a seguire l'aereo dopo la segnalazione di problemi di pressione in cabina. "Abbiamo trovato tre parti dell'aereo", ha riferito alla BBC un responsabile del servizio di ricerca e salvataggio marittimo lettone (MRCC). La portavoce della marina lettone Liva Veita ha detto che non c'era alcun segno delle persone a bordo del Cessna 551.