Milano, 22 ago. (Adnkronos) - Un uomo, disturbato dagli schiamazzi di un gruppo di ragazzi davanti a casa sua, scende in strada per sgridarli e viene colpito da uno di loro con un pugno in faccia. E' successo la scorsa notte a Lodi. A colpire l'uomo sarebbe stato uno dei membri del gruppo, un minorenne. Il ragazzo, infastidito dai rimproveri dell'uomo, avrebbe iniziato ad insultarlo. Dopo alcune parole di troppo ne sarebbe scaturita una violenta lite culminata nel violento colpo al volto sferrato dal minorenne che avrebbe provocato all'uomo una frattura della mandibola, guaribile con una prognosi di 30 giorni. Il giovane, fermato dalle forze dell'ordine, era privo dei documenti d'identità, forniti successivamente agli agenti da uno dei suoi famigliari. Durante i controlli il ragazzo avrebbe fornito delle generalità non vere. E' indagato in stato di libertà e denunciato al tribunale dei minori di Milano per i reati di lesioni gravi e falsa attestazione sulla propria identità.