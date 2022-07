Milano, 26 lug. (Adnkronos) - La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore al Territorio e Protezione civile, ha approvato i criteri necessari per assegnare 6 milioni di euro di contributi, nelle annualità 2022 e 2023, al fine di sostenere le attività delle squadre antincendio boschivo lombarde (Aib).

I contributi saranno assegnati alle Province, Città metropolitana di Milano, agli enti gestori di parchi regionali e comunità montane per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di organizzazione alle squadre Aib lombarde, a copertura delle spese di gestione e del funzionamento del servizio locale Aib; l'assegnazione delle risorse avverrà anche per l'acquisto di mezzi e attrezzature.

E' stato ritenuto opportuno procedere con una programmazione della spesa su due annualità per dare maggiore continuità all'implementazione delle dotazioni tecniche delle strutture destinatarie del provvedimento e garantire, così, più efficienza durante le situazioni emergenziali.