Milano, 27 ott. (Adnkronos) - Approvata la graduatoria che assegna 7,5 milioni di risorse regionali alla protezione civile lombarda per acquistare nuovi mezzi e attrezzature. È l'esito del bando, promosso dalla Regione Lombardia aperto nel mese di luglio 2022 che prevedeva l'erogazione di contributi, su base triennale. Condizione indispensabile, avere un gruppo comunale o intercomunale di Protezione civile operativo, o una convenzione con una organizzazione di volontariato iscritta nell'elenco territoriale della Lombardia.

"Regione Lombardia -spiega l'assessore regionale alla Protezione civile e Territorio, Pietro Foroni- anche questa volta ha tenuto fede alle sue promesse. L'obiettivo infatti resta sempre ottenere un sistema di protezione civile sempre più efficiente. Grazie a quest'ultimo bando, è stato possibile finanziare 189 domande pari a 7.527.955 euro. Sulla scia della nuova legge regionale, proseguiamo in questo modo l'implementazione delle dotazioni dei gruppi comunali, intercomunali e delle associazioni di protezione civile. Il successo di adesione al precedente bando -conclude Foroni- ha infatti evidenziato la necessità di continuare a mettere a disposizione risorse per finanziare ulteriori acquisti di veicoli e attrezzature".

La graduatoria sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia nei prossimi giorni.