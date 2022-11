Milano, 8 nov. (Adnkronos) - All’inizio della seduta odierna, il Consiglio regionale della Lombardia ha preso atto delle dimissioni da consigliere regionale di Gian Antonio Girelli e Antonella Forattini, entrambi eletti in Parlamento nelle fila del Partito democratico in occasione delle elezioni del 25 settembre scorso: a loro sono subentrate rispettivamente Miriam Cominelli e Paola Cortese.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Miriam Cominelli, 41 anni, è nata a Brescia, dove si è laureata in Ingegneria edile e Architettura. Dal 2013 al marzo 2018 è stata parlamentare del Partito democratico alla Camera. Ha fatto parte della commissione Ambiente - Lavori pubblici e della bicamerale d'inchiesta sulle attività illecite riguardanti il ciclo dei rifiuti e i reati ambientali. Nel 2018 si è candidata alle elezioni regionali in Lombardia dove ha ricevuto 4.325 preferenze, arrivando al secondo posto nella lista provinciale del Partito democratico dietro Gian Antonio Girelli. Sempre nel 2018, in occasione delle elezioni amministrative a Brescia, si è candidata nella lista del Partito democratico ed è stata eletta in Consiglio comunale con 709 preferenze: è quindi entrata a far parte della Giunta comunale bresciana come assessore all'Ambiente.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Paola Cortese, giornalista, 56 anni, è nata a Voghera ma è mantovana d’adozione. Laureata in Lettere e Filosofia, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​si era candidata con il Partito democratico nella circoscrizione mantovana alle elezioni regionali del 2018, arrivando seconda dietro ad Antonella Forattini con 1.563 preferenze.