Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Prosegue l'iniziativa 'La Lombardia è dei Giovani', domani ultimo giorno di appuntamenti a Palazzo Lombardia dedicati interamente agli Under 35. Per la giornata conclusiva, riflettori puntati sul campione olimpico Filippo Tortu, che interverrà durante l'incontro dedicato ai valori dello sport, in programma alle ore 15. Seguirà, alle 19, un dibattito su professioni e mondo del lavoro, con imprenditori che racconteranno la propria esperienza nel mondo del digitale e dei social media. La giornata di eventi chiuderà alle 20, con intrattenimento e dj set.

Il programma completo, con tutti i dettagli sulle singole iniziative è consultabile sul sito https://giovani.regione.lombardia.it/it/la-lombardia-e-dei-giovani-2022 e sul profilo instagram.com/generazionelombardia.