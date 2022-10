Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Domani, sabato 8 ottobre, nel 21esimo anniversario del disastro aereo di Linate e prima giornata nazionale 'Per non dimenticare' istituita dal Parlamento come momento di sensibilizzazione sulla sicurezza dei trasporti, la città e le istituzioni ricorderanno le 118 vittime del terribile incidente.

Alle ore 10, al Bosco dei Faggi del Parco Forlanini, avrà luogo la cerimonia di commemorazione alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, delle autorità cittadine e religiose, dei familiari delle vittime. Interverranno il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, che parteciperà, durante la successiva celebrazione eucaristica, alla lettura dei nomi delle vittime.

Alle ore 19, presso la sala Verdi del conservatorio di musica G.Verdi di Milano (via Conservatorio 12), alla presenza dell’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, l’orchestra sinfonica del conservatorio svolgerà un concerto per la ricorrenza, con accesso libero sino ad esaurimento posti e possibilità di prenotare tramite l’indirizzo e-mail permilano@consmilano.it