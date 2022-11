Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "A Calenda dico che noi siamo qui e siamo sempre disposti a sederci attorno a un tavolo, ma dal tavolo va tolto il nome di Moratti. E' inutile che continuiamo a girarci attorno, abbiamo già spiegato che per noi non è pensabile sostenere Moratti. Il Terzo Polo ritiri l'appoggio a Moratti e si riapre il confronto". Così il segretario del Pd Lombardia, Vinicio Peluffo, risponde ai cronisti alla Camera sulla proposta avanzata ai dem da Carlo Calenda per un tavolo con Letizia Moratti, Beppe Sala e i sindaci lombardi per verificare la possibilità di una convergenza.