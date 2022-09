Belgrado, 16 set. - (Adnkronos) - Frank Chamizo perde in semifinale nella categoria dei 74 kg ai Campionati Mondiali di lotta libera di Belgrado. Il trentenne azzurro si arrende per 3-0 allo slovacco Tajmuraz Salkazanov in quella che è stata una replica della finale per l’oro degli Europei 2022. Domani per Chamizo tornerà in gara nella finale per la medaglia di bronzo.