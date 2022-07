Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Si smentisce l’articolo comparso sulla testata Il Tempo in cui viene affermato che il Ministro Patuanelli avrebbe 'chiesto e ottenuto un collegio al Sud'. Questa affermazione non solo non corrisponde alla realtà, ma va contro anche allo statuto del MoVimento 5 Stelle". Così in una nota del'ufficio stampa del ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli.