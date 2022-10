Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Decisamente in pole. Il ministro uscente Stefano Patuanelli potrebbe essere la 'carta' dei 5 Stelle per la vicepresidenza al Senato. Fedelissimo di Conte, capodelegazione dei grillini al governo Draghi, il già capogruppo M5S a Palazzo Madama dovrebbe prendere il ruolo che, nella scorsa Legislatura, toccò a Paola Taverna. Questi i rumors in casa 5 Stelle, dove gli occhi sono puntati anche sull'ex capogruppo Mariolina Castellone e sull’ex pm di Palermo Roberto Scarpinato, eletto nelle file grilline. E' tuttavia quello di Patuanelli il nome che rimbalza di più.

Per il ruolo di capogruppo M5S -altro nodo da sciogliere in fretta- la scelta potrebbe essere di continuità con la scorsa Legislatura, riconfermando Castellone al Senato e Francesco Silvestri alla Camera. Altro nome 'gettonato' è quello della ex sindaca di Torino Chiara Appendino, che tuttavia smentisce con decisione scherzando con i cronisti che la salutano dandole della 'capogruppo': "no, no, non sono io...". Per lei, potrebbe aprirsi uno spiraglio per la presidenza di Commissione che dovrebbe -salvo sorpassi in corsa, leggi terzo polo- essere affidata ai 5Stelle quale partito di opposizione. Dunque Vigilanza Rai o Copasir, anche se sarebbe la prima a far più gola ai 5 Stelle.