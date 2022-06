Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Giuseppe Conte si permette di dire a me cosa è di destra e cosa di sinistra? Vorrei ricordare che Conte è colui che ha firmato i decreti Sicurezza, che è andato all'Onu e ha detto 'io sono sovranista'... da un camaleonte come Conte, io accetto lezioni solo sul numero di maschere che uno si può mettere...". Così Matteo Renzi a Metropolis su Repubblica.it. "La politica di Conte non è nè di destra nè di sinistra ma è basata sui sondaggi".