Parma, 20 giu. (Adnkronos) - "Il titolo del Tg1 stasera sarà lo scontro fra Conte e Di Maio. La mia risposta è che non me ne può fregare di meno di chi vince tra Conte e di Maio. A me interessa lo sconto benzina, lo sconto luce e lo sconto gas". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, chiudendo a Parma l'iniziativa del partito 'È l'Italia che vogliamo'.