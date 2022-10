Roma, 24 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbero vedersi domani sera a cena il leader del M5S Giuseppe Conte e Beppe Grillo, che domani, salvo cambi di programma dell'ultimo minuto, farà ritorno a Roma, dove manca da giugno scorso. Un blitz nella Capitale che il garante e fondatore del Movimento farà, come di consuetudine, per conoscere i neoeletti nelle file del M5S, che dovrebbe incontrare mercoledì in un'assemblea congiunta di deputati e senatori -al momento non ancora convocata- evitando così la doppia visita a Montecitorio e a Palazzo Madama, alle prese con il dibattito sulla fiducia al governo Meloni. Nuovi eletti, dunque, ma anche vecchi volti del Movimento: Grillo infatti, riferiscono fonti vicine al garante, potrebbe vedere, tra gli altri, anche Roberto Fico e Virginia Raggi, entrambi nel Comitato di garanzia pentastellato.