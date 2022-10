Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Le infiltrazioni mafiose nel tessuto sociale ed economico del nostro Paese sono un fenomeno costante, che il Parlamento deve continuamente monitorare e denunciare". Così i senatori Pd, Franco Mirabelli e Walter Verini, che hanno presentato ddl per istituzione commissione Antimafia.

"Nel tempo la penetrazione mafiosa nella nostra economia si è evoluta, con la capacità di penetrazione anche nei gangli di quella legale, con particolare attenzione, ad esempio, al sistema degli appalti. Ed è evidente che di fronte alle ingenti risorse che giungono nel nostro paese grazie ai progetti del Pnrr gli appetiti criminali si fanno sempre più forti".

"È per questo che, insieme ad altri senatori del Pd, abbiamo presentato il disegno di legge che prevede l'istituzione di una nuova Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, per la durata della XIX legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione. L'impegno contro le mafie e i poteri criminali, per la legalità, non è certo concluso: la mafia è ancora straordinariamente pericolosa e capace di adattarsi, di farsi 'camaleonte' della modernità".