Lilongwe, 20 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità del Malawi hanno scoperto una fossa comune con i corpi di 25 migranti etiopi in una riserva forestale nel distretto di Mzimba, nel nord del Paese. La polizia del Malawi reso noto che sta indagando sul caso di oltre venti etiopi che potrebbero essere vittime della tratta di esseri umani.

"Le prove raccolte sulla mostrano che le vittime sono cittadini etiopi, uomini di età compresa tra i 25 ei 40 anni", ha riferito la polizia nazionale in un comunicato stampa, aggiungendo di essere "in attesa delle autopsie per determinare la causa delle morti".