Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle province di Ferrara, Modena e Parma. Per l’attuazione delle prime misure urgenti sono stati stanziati 7,8 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Lo si apprende dalla nota diramata da Palazzo Chigi al termine del Cdm.