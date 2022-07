Milano, 23 lug. (Adnkronos) - Il centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali sparsi previsti dal primo pomeriggio fino alla mezzanotte di oggi, sabato 23 luglio.

In particolare, è previsto un aumento dell'instabilità sulla regione, con rovesci di pioggia e temporali in particolare su Alpi e Prealpi, ma potranno essere interessati anche i restanti settori nel pomeriggio-sera. In tarda serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi a partire da ovest. Non si esclude che, localmente, i fenomeni potranno risultare di forte intensità.

Il centro operativo comunale (Coc) della protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.