Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Domani sera, a Roma al Circo Massimo, dalle 21, è in programma il concerto dei Maneskin. Già chiusa al traffico via dei Cerchi, dalle 20 di stasera lo saranno anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole. Dalle 15 di domani saranno poi vietate alla circolazione anche via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli via del Teatro Marcello. Deviate le linee di bus. Lo comunica Roma Servizi per la Mobilità.