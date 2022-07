Canazei, 8 lug. (Adnkronos) - Domani è stato proclamato il lutto cittadino in tutti i Comuni della Val di Fassa. "Ringrazio le amministrazioni e le comunità locali per la vicinanza e la sensibilità che ci hanno dimostrato in questi giorni" le parole del sindaco di Canazei Giovanni Bernard. Alle ore 18 è previsto un minuto di silenzio e raccoglimento per ricordare le vittime della Marmolada, in concomitanza con l’inizio della messa che sarà officiata nella chiesa parrocchiale dall’arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi e dal vescovo di Vicenza, monsignor Beniamino Pizziol. "Tra le 18 e le 18.10 anche gli esercizi commerciali, le imprese e le attività artigianali abbasseranno le serrande in segno di lutto".

Lutto che domani non fermerà le attività di ricerca via terra e con l'ausilio dei droni con le stesse modalità di oggi e di ieri. I soccorritori da terra con due unità cinofile impegnate sul campo nelle prime ore della mattinata - quando la temperatura più bassa riduce i rischi di crolli - e poi con il sorvolo dei droni utili nel trovare resti umani e attrezzature di chi domenica 3 luglio è stato investito da ghiaccio e rocce.

Nessuna novità sul fronte dei riconoscimenti delle vittime in attesa dei primi risultati delle analisi scientifiche condotte dai Ris di Parma attesi già nella giornata di domani. Sono sei le vittime identificate: tre veneti (Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo), una donna trentina (Liliana Bertoldi) e due turisti della Repubblica Ceca (Pavel Dana e Martin Ouda) mentre cinque restano le persone reclamate: i coniugi Davide Miotti ed Erica Campagnaro, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina, e il 22enne Nicolò Zavatta; non è escluso che siano fra i corpi già recuperati dai soccorritori e che quindi all'appello manchi solo un disperso. La certezza sui nomi si avrà solo con l'esame del Dna.