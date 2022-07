Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Il Forum annuale MEDports si terrà quest’anno a Civitavecchia, oggi 7 luglio e domani 8 luglio. Il Forum è organizzato dall’Associazione MEDports e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presieduta da Pino Musolino. Da diversi anni a questa parte, e soprattutto dall’inizio della crisi di Covid-19, la digitalizzazione è emersa chiaramente come uno dei motori e dei pilastri fondamentali per lo sviluppo di un’industria marittima globale più sostenibile e resiliente. Con una digitalizzazione di successo negli smartport connessi, è possibile raggiungere gli obiettivi della transizione verde per l’industria del trasporto marittimo a livello mondiale.

Per l’associazione MEDports, associazione che riunisce le principali autorità portuali del Mediterraneo, è giunto il momento di creare le condizioni per uno scambio approfondito tra esperti e utenti della digitalizzazione nell’industria marittima. Data l’importanza dell’argomento, Union for Mediterranean ha deciso di sponsorizzare l’evento e di parteciparvi attivamente. Nel 2020, il forum MEDports dedicato alle risorse umane, alla formazione, alle competenze e alle abilità ha dovuto essere cancellato a causa della pandemia, così come nel 2021.

L’associazione MEDports ha deciso di rilanciare nel 2022 il concetto di forum MEDports. Per questo motivo, il MEDports Forum 2022, intitolato Le sfide della digitalizzazione nel Mediterraneo, sarà un luogo di incontro e di scambio di opinioni, idee e buone pratiche tra i rappresentanti delle istituzioni internazionali, gli esperti del trasporto marittimo e delle attività portuali e i principali membri dei porti, al fine di assistere i porti del Mediterraneo nella costruzione di un settore marittimo resiliente, progressivo e vivace attraverso l’uso della digitalizzazione.