Milano, 18 ago.(Adnkronos) - Un intenso flusso in quota dai quadranti meridionali, associato ad una saccatura atlantica centrata attualmente sulla Penisola Iberica, è in transito sul Mediterraneo, determinando condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni diffuse su gran parte della Lombardia, che si manterranno fino a domani mattina. Queste le previsioni meteo per le prossime ore contenute nel bollettino diffuso da Arpa regionale.

Tale struttura si allontanerà via, via verso est, riportando condizioni più stabili a partire dal prossimo weekend.