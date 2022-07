Milano, 14 lug.(Adnkronos) - Pioggia sulle montagne, temperature torride nel resto della regione. E' questo il quadro previsto per oggi e domani sulla Lombardia, secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale.

Alla base un'area di alta pressione che dal Mediterraneo si estende fino al Nord Italia, parzialmente disturbata dal transito di una struttura depressionaria sull'Europa settentrionale in spostamento verso i Balcani.

Per oggi e domani, quindi, sono attesi possibili rovesci o temporali isolati su Alpi e Prealpi, mentre in pianura il tempo sarà prevalentemente soleggiato e stabile, con temperature in aumento e marcato disagio termico. Tra sabato e domenica aria più fresca arriverà dai quadranti orientali: venti fino a moderati da est in pianura e temperature in lieve calo.