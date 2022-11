Milano, 3 nov. (Adnkronos) - L'avvicinamento di una saccatura di origine nordatlantica porta correnti umide dai quadranti meridionali, con precipitazioni in diffusione ed intensificazione nella serata di oggi. Il veloce transito sulla Lombardia del minimo secondario associato alla struttura porterà, inoltre, precipitazioni moderate o localmente forti con venti rapidamente variabili e a tratti forti anche in pianura. Queste le previsioni per le prossime ore in Lombardia contenute nel bollettino meteo di Arpa regionale.

Un veloce miglioramento è atteso per il pomeriggio di domani, seguito da aria più fresca in quota e ventilazione a tratti forte da nord sui settori occidentali.

Da sabato sera, poi, ò'espansione di un temporaneo cuneo anticiclonico sulla regione poterà tempo stabile, poche nubi e venti deboli.