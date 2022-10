Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Un promontorio anticiclonico in espansione sulla Lombardia porta tempo stabile e temperature miti fino a mercoledì, con qualche addensamento di nubi basse sulla fascia pedemontana. Lo si legge nel bollettino meteo diffuso da Arpa regionale.

A partire da giovedì, l'allontanamento dell'asse della struttura di alta pressione lascerà sulla regione un flusso occidentale che da venerdì sarà progressivamente influenzato dal transito di un sistema perturbato sull'Europa settentrionale.

In Lombardia ancora stabile e soleggiato fino a venerdì, mentre sabato è probabile qualche nube in più ma con bassa possibilità di precipitazioni.