Milano, 22 set. (Adnkronos) - In Lombardia, ancora per oggi, il tempo si manterrà stabile, con temperature sotto la media, per le correnti settentrionali in quota e ingresso da est di aria fresca nei bassi strati. In serata, l'espansione di un temporaneo cuneo anticiclonico sulla regione porterà per domani condizioni ancora stabili e prevalentemente soleggiate ma con temperature in lieve aumento. A partire dalla notte, la rotazione del flusso in quota da sudovest per l'abbassamento di una perturbazione Nordatlantica sulla Penisola Iberica determinerà, per la giornata di sabato, nuvolosità e precipitazioni via, via più diffuse con rinforzi di vento in serata. Questo il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.

Per domenica e lunedì prossimi, le previsioni indicano condizioni di tempo irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni più isolate. Martedì, tempo marcatamente perturbato.