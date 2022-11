Milano, 4 nov. (Adnkronos) - Il progressivo allontanamento di una perturbazione nordatlantica favorisce un generale miglioramento sulla Lombardia, accompagnato da un rinforzo della ventilazione localmente a carattere di foehn. Domani il cielo sarà soleggiato ovunque, le temperature in calo nei valori minimi e i venti, moderati, in graduale attenuazione. Queste le previsioni contenute nel bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Domenica 6 e lunedì 7 è attesa l'espansione di un modesto promontorio di alta pressione, che porterà tempo stabile e spesso soleggiato con solo qualche velatura in transito. Temperature in ulteriore calo nei valori minimi in pianura, venti ovunque deboli.