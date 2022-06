Milano, 9 giu.(Adnkronos) - Tempo stabile per le prossime ore in Lombardia, dove il weekend si prospetta all'insegna del tempo bello. Secondo il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia, ancora per oggi persiste della debole instabilità sulla fascia orientale della regione, con rovesci sparsi nelle ore pomeridiane, mentre sulla parte occidentale cielo sereno e ventilazione in sensibile rinforzo a tutte le quote dai quadranti settentrionali.

Per il fine settimana, invece, è previsto il consolidamento di una ampia area di alta pressione sul bacino occidentale del Mediterraneo, che determinerà condizioni stabili, con cielo ovunque sereno e massime in rialzo attorno a 32gradi in pianura tra domenica 12 e l'inizio della prossima settimana.