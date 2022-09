Milano, 23 set. (Adnkronos) - Oggi, in Lombardia, le condizioni del tempo si manterranno stabili con cielo sereno fino al mattino e velature in progressivo aumento nel pomeriggio; per il fine settimana, passaggio a condizioni instabili associate ad una saccatura la cui parte più attiva in approfondimento sulla Francia favorirà un flusso umido sudoccidentale in quota sul nord Italia, con associate precipitazioni diffuse e temperature massime in sensibile calo in particolare nella giornata di sabato. Queste le indicazioni del bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.

Per l'inizio della prossima settimana, possibile ancora della residua instabilità con deboli piogge, più probabili sui rilievi. Le temperature massime, in pianura, saranno in rialzo.