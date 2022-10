Milano, 28 ott. (Adnkronos) - In Lombardia, per tutto il fine settimana e fino a lunedì 31 ottobre insiste un promontorio stabilmente posizionato sul bacino del Mediterraneo che favorirà giornate stabili, con cielo generalmente sereno nelle ore centrali della giornata salvo irregolari transiti di velature sui rilievi. Queste le previsioni del bollettino meteo diramato da Arpa Lombardia per le prossime ore.

In pianura, nubi basse e nebbie caratterizzeranno il cielo nelle ore notturne e nel primo mattino. Le temperature manterranno fino a martedì 1 novembre valori massimi stazionari attorno a 22/24 gradi.