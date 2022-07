Milano, 23 lug.(Adnkronos) - Ancora qualche giorno di caldo torrido, sulla Lombardia, ma con l'arrivo della prossima settimana, sono attesi anche pioggia e temperature in calo. Questo le previsioni contenute nel bollettino meteo di Arpa Lombardia.

Il vasto campo d'alta pressione responsabile dell'ondata di caldo degli ultimi 10 giorni tenderà infatti a ritirarsi leggermente verso sud, favorendo l'ingresso di correnti atlantiche più fresche e instabili. Al seguito dei rovesci e temporali in transito su Alpi, Prealpi e temporaneamente sulla pianura occidentale, con annesso lieve calo termico, seguirà poi un miglioramento generale.

Per domani, dunque, ancora sole e temperature alte; dalla serata di lunedì è attesa una nuova fase instabile con rovesci di pioggia e temporali. Martedì 26, previste variabilità con residuo maltempo nella prima parte del giorno e precipitazioni diffuse, con sensibile calo termico e ventilazione più sostenuta.