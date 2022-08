Milano, 26 ago. (Adnkronos) - Sulla Lombardia flussi in quota dai quadranti occidentali, associati ad ondulazioni di geopotenziale, a tratti moderatamente perturbati, favoriranno condizioni variabili per questo fine settimana e inizio settimana prossima con ripetuti eventi di precipitazione, talvolta estesi su gran parte della regione, in particolare sabato. Fenomeni anche a carattere temporalesco, in generale più probabili sui rilievi. Queste le previsioni meteo delle prossime ore contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia.