Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Mfe conferma l'obiettivo di conseguire per l’esercizio 2022 risultati economici e una generazione di cassa caratteristica (free cash flow) positivi. Lo rende noto il gruppo dopo l'approvazione dei risultati del primo trimestre.

"Il contesto generale successivo alla chiusura del primo trimestre continua a essere caratterizzato dall'impatto del conflitto in Ucraina e dalla coda del Covid 19 che stanno determinando un progressivo deterioramento delle aspettative dell'economia mondiale ed europea. Nonostante la forte incertezza connessa a tale scenario, la raccolta pubblicitaria di Mfe in Italia, dopo un +2% nel primo trimestre 2022, ha mantenuto un trend positivo anche nei primi quattro mesi dell'anno, supportata dall'ottimo andamento dell’audience complessiva del periodo e dal forte valore della proposta multimediale del Gruppo" si legge nella nota. "Per il momento, non sono si sono registrati da parte degli inserzionisti richieste di cancellazione nelle campagne già pianificate" sottolinea il Gruppo.