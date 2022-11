Catania, 6 nov. (AdnKronos)- - "Non consentire anche lo sbarco dei non fragili dalla Humanity 1 è una decisione arbitraria e contraria alle disposizioni internazionali sul salvataggio in mare che prevedono che i naufraghi devono essere accompagnati nel porto sicuro più vicino. Tutti i naufraghi, non solo alcuni, come stabilito in base a estemporanee decisioni ministeriali". Lo dichiara il deputato PD alla Camera e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che dal porto di Catania sta seguendo le vicenda assieme al senatore Antonio Nicita e a al deputato di Verdi e Sinistra italiana. I tre parlamentari incontreranno i giornalisti nel corso di un punto stampa in programma questa mattina, intorno alle 10.30, al molo 25 del Porto di Catania.